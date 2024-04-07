الأحد 07 أبريل 2024
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"أبواب القرآن"| تدخل الدولة في قضايا التعدد: ضرورة أم تحدي؟ (فيديو)

أبواب القرآن
أبواب القرآن

أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، على أهمية تدخل الدولة في تنظيم قضايا التعدد الزوجي، مشيرًا إلى أن العدل بين الزوجات يتجاوز المساواة في المعيشة إلى ضرورة القدرة المالية للزوج على إعالة أكثر من أسرة.

وأضاف أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه يجب على كل رجل يرغب في الزواج مرة أخرى أن يثبت للدولة، من خلال الوثائق اللازمة، قدرته على تحمل مسؤوليات بيتين، وأكد على أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية مثل الأطفال المشردين والجريمة والتسرب من التعليم.

وأوضح، أن الدولة يجب أن تكون لها يد في هذا الأمر، ليس فقط لضمان العدل ولكن أيضًا لحماية المجتمع من الآثار السلبية للتعدد غير المسؤول، وشدد على أن الرقابة الحكومية ضرورية للتحقق من صحة الوثائق والعقوبات في حالة التزوير أو الإخفاق في الإنفاق الكافي على الأسر.

واختتم أبوعاصي، حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعكس الواقع الثقافي والاجتماعي للمجتمعات التي تمارس التعدد.

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