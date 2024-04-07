إحالة المتهم بدهس تسنيم بسطاوى بالتجمع لمحاكمة عاجلة

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بإحالة المتهم بدهس تسنيم بسطاوي والمعروفة إعلاميًا بطبيبة التجمع إلى محكمة الجنح.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود حادث سير ومصابة بشارع متفرع من شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين إصابة تسنيم عزت بسطاوي، 23 سنة، طالبة بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، ونقلت للمستشفى في حالة حرجة.

وبإجراء التحريات تبين أنه حال سير سيارة ملاكي قيادة عبدالله. أ، 18 سنة، طالب بالجامعة الألمانية، اصطدم بالضحية، ما تسبب في إصابتها بنزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وتوفيت الطالبة في المستشفى متأثرة بإصاباتها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.