الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أوكرانيا: مصرع 3 أشخاص إثر هجمات روسية على دونيتسك

قصف أوكرانيا
قصف أوكرانيا

أعلن رئيس الإدارة العسكرية والإقليمية في مدينة دونيتسك بأوكرانيا، فاديم فيلاشكين، اليوم، مقتل 3 أشخاص في المدينة في أعقاب قصف روسي.

 

وجاء في بيان صادر عن فيلاشكين، أوردته وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، أن "ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان نتيجة القصف الذي تعرض له الجزء الأوسط من المنطقة اليوم".. وأضافت الوكالة الأوكرانية أن الروس "أطلقوا بعد ظهر اليوم نيران المدفعية على منطقتي كوراشيفكا ومارينكا في دونيتسك".

 

وفي كوراشيفكا، أوضحت "يوكراين فورم" أن شخصين قُتلا وجُرح أخر نتيجة هذه الهجمات، بينما قتل أخر في مارينكا.

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