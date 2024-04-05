رسائل الفنانين والنقاد في وداع المثال والتشكيلي حازم المستكاوي

رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، الفنان التشكيلي المثال حازم المستكاوي، عن عمر يناهز 59 عاما.

ويعد “المستكاوي” أحد أشهر المثالين المصريين . وعقب إعلان خبر رحيله تحول الفيس البوك الى سرادق عزاء كبير لنعي المثال الكبير.

صلاح بيصار: “وداعا حازم المستكاوى.. رحلة مفعمة بالفن”

تحت عنوان "بين الروحي والهندسي ..التراث والمنطق الرياضي" كتب الفنان والناقد التشكيلي صلاح بيصار: "عن عمر يناهز 59 عاما رحل الفنان حازم المستكاوي.. ومع رحلته القصيرة مع الحياة، إلا أنه شكل أسطورته بين التشكيل المجسم والعمل الفني المركب والعلاقة بين النحت والحس المعماري.. فى اطار مفاهيمي امتزج فيه الفكر بالفن..كما جعل من الحرف العربي كيانا خاصا خرج به من اللوحة الخطية والحروفية الجمالية الى ايقاع اخر.. فى صروح وكيانات تتماس مع العمارة والمنطق الرياضي بايقاع هندسي.. يسمو بالروح والوجدان .. وجلال التشكيل ..ومازال احدث اعماله معروضا بالمعرض الجماعى بجاليرى المشهد ..يعد من ارفع الاعمال المفاهيمية ..مع الدقة واناقة التشكيل بعجائن الورق سحره الخاص فى التشكيل مع المواد المختلطة ..يهتف" بحرية الدوران " بالبندول .. بايقاعه الفريد ..علامة على الحس الميتافيزيقى الكونى .. والبعد الرابع فى الزمن .

وختم بيصار: "سلام على حازم المستكاوى وتحية الى روحه.. وفنه اغنية طويلة مجسمة موصولة بالتراث والحداثة.. مثل رحلته بين الشرق والغرب ..ستظل اعماله مع التشكيلات التجريدية المجسمة ..تغنى للحرية تشدوبالروح الانسانية ..كما فى تشكيله الافقى المسطح والمجسم "انا الاخر " والمعلق "الشفافية "و"الحرية " وتكرارية حرف " الواو "..الذى يمثل اضافة للتشكيل الحروفى ..واضافة ايضا لمايحمل من مفهوم .

ونشرت ابنة شقيق الراحل فرح المستكاوي عبر حسابها على “فيس بوك”: “صلاة الجنازة على عمى حازم المستكاوى بالإسكندرية بعد صلاه الظهر.. وسيتم تحديد موعد العزاء بالقاهرة”.

احمد عصمت: حازم المستكاوي عاش مشغولا بقضية الهوية

وكتب الفنان التشكيلي أحمد عصمت: “حزين للغاية لوفاة النحات الفنان حازم المستكاوى.. المستكاوى فنان مثقف وواع ومشغول بقضايا الهوية والتراث والحرية وعنده وجهة نظر مبنيه على قراءات متنوعة فى المرات اللى قعدت فيها معاه او اتكلمنا فى التليفون كان عنده رحابة صدر وعقل متفتح وبيسمع كويس وبيناقش”.

محمود كامل: حازم المستكاوي ترك حالة نحتية تستوجب التأمل

من جانبه، كتب الفنان التشكيلي والناقد محمود كامل عبر صفحة التواصل الفيس البوك " وداعاً الفنان النحات حازم المستكاوى ً ١٩٦٥م ـ ٢٠٢٤م ً الذى رحل عنا بجسده اليوم ُ تاركاً حالة نحتية تستوجب التأمل والتدقيق .. كان حازم يتميز بإحكامه العقلى على كتلته الماثلة فى الفراغ انطلاقاً من ثقافته الخاصة الرفيعة وكان قادراً على الحوار المعرفى برقى وسموُ وهو ما انطبع على إنتاجه النحتى كما نرى فى صور الأعمال المرفقة .. مع السلامة ياحازم .. إلى جنة الخلد.

من هو حازم المستكاوي؟

يشار إلى أن آخر معرض للفنان أقيم بجاليري بيكاسو ايست هو المعرض الثالث الذي قدمه عقب عودته من أوروبا عام 2014.

قدم الفنان الراحل حازم المستكاوى، العديد من المعارض الخاصة، منها، (ألف باء) بجاليرى آتريوم إد آرت - فيينا - النمسا 2009، معرض (مودولوس) بقاعة أوكسيد للفنون - وينترتور - سويسرا 2009، ومعرض (حول مساحات) بجاليرى كريم فرنسيس للفن المعاصر - ديسمبر 2010 ، ومعرض تجاور تضاد Juxtaposition بقاعة آرت توكس إيجيبت بالزمالك مارس 2015، وغيرها.