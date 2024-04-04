البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل

دافع البيت الأبيض عن نقل أكثر من 2000 قنبلة إلى إسرائيل في الآونة الأخيرة على الرغم من المخاوف الأمريكية بشأن سلوكها في الحرب في غزة، حسبما أفادت شبكة سي ان ان الأمريكية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين يوم الخميس "باستثناء الشهرين التاليين للهجوم مباشرة، لم نرسل بالفعل مساعدات طارئة ومساعدات عسكرية إلى إسرائيل". "ما ترونه هنا هو نتيجة عملية المبيعات العسكرية الأجنبية لإسرائيل والتي تستغرق سنوات."

إسرائيل تواجه الكثير من التهديدات



وزعم كيربي أنه من المهم أن نتذكر أن إسرائيل لا تزال تواجه الكثير من التهديدات، وأعني أننا جميعا نركز على حماس، وأنا أفهم ذلك، لكنهم ما زالوا يواجهون تهديدات نشطة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك من إيران، ولا تزال الولايات المتحدة لديها التزام صارم بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضاف أن الكثير من المبيعات التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا "لم تكن مرتبطة بهذا الصراع".

وكما ذكرت شبكة سي إن إن سابقًا، فإن تصريح نقل قنابل MK82 والقنابل ذات القطر الصغير حدث قبل الغارة الإسرائيلية على قافلة إنسانية في غزة يوم الاثنين والتي أسفرت عن مقتل سبعة موظفين في منظمة المعونة World Central Kitchen، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية.

لكن أنباء الموافقة تأتي في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل إدانة دولية جديدة بسبب الغارة. واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء بأن عمال الإغاثة استُهدفوا "عن غير قصد".

وجاء دفاع كيربي بعد مكالمة هاتفية بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار فيها البيت الأبيض ضمنا إلى أن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل يمكن أن تتغير اعتمادا على الوضع الإنساني في غزة.