صلاح عبدالله يكشف سر رفضه المشاركة فى مسلسل "الضاحك الباكى"

كشف الفنان صلاح عبدالله، سر عدم مشاركته في مسلسل الضاحك الباكي، مؤكدًا: مكنتش مرشح للعمل من الأول، وتم ترشيح عابد فهد، والناس هي اللي اختارتني.

وأضاف الفنان صلاح عبدالله، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر فضائية القاهرة والناس: "كنا داخلين نصور والمنتج قال لي هنطلعه في رمضان، قولت إزاي بينا وبين رمضان شهر، ونفسي لسه أمثل مع نجيب الريحاني، وبعدها المشروع اتعطل وأوسكار خدوه وعرضوه عليا وبعدين اكتشفوا أن في مشاكل بين المخرج والمؤلف".