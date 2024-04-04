الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صلاح عبدالله يكشف سر رفضه المشاركة فى مسلسل "الضاحك الباكى"

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

كشف الفنان صلاح عبدالله، سر عدم مشاركته في مسلسل الضاحك الباكي، مؤكدًا: مكنتش مرشح للعمل من الأول، وتم ترشيح عابد فهد، والناس هي اللي اختارتني.

وأضاف الفنان صلاح عبدالله، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر فضائية القاهرة والناس: "كنا داخلين نصور والمنتج قال لي هنطلعه في رمضان، قولت إزاي بينا وبين رمضان شهر، ونفسي لسه أمثل مع نجيب الريحاني، وبعدها المشروع اتعطل وأوسكار خدوه وعرضوه عليا وبعدين اكتشفوا أن في مشاكل بين المخرج والمؤلف".

صلاح عبد الله الضاحك الباكي مسلسل الضاحك الباكى

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