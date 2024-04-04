نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل توجه لرسائل للرئيس السيسى

أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية لأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بحضور النزلاء تم خلالها توزيع مساعدات عينية عليهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تنفيذ منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تعتمد على تقديم الدعم للنزلاء وأسرهم لتخفيف الأعباء عنهم.

وقالت إحدى المواطنات: سعيدة جدًا بالاحتفال النهاردة كان نفسي أشوف جوزي، لأن ظروفي كانت تعبانة ومش سامحة إني أشوفه.

وقال أحد المساجين: "أنا بشكر وزارة الداخلية والرئيس السيسي لأنه خلنا نشارك مناسبتنا مع عائلتنا".

وأضافت إحدى المسجونات: "الحفلة النهاردة كانت جميلة جدًا وقدمونا الهدايا والكراتين الرمضانية لأهالينا".