الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل الله يغير الأقدار بعد كتابتها ؟.. على جمعة يرد

علي جمعة
علي جمعة

رد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال إحدى الفتيات: هل الدعاء يغير الأقدار، مستشهدة بقول "رفعت الأقلام وجفت الصحف".

وقال "جمعة" خلال برنامج "نور الدين" المُذاع على القناة الأولى المصرية: اللي مكتوب في الكتاب إن ربنا يرزقك مثلًا بمليون جنيه وإنتي عاوزة 2 مليون فتدعي، الكتاب مكتوب بلونين أسود وأحمر، الأحمر يتغير إلى أسود بالدعاء، لو مدعيتيش مش هيتغير ويرزقك بالمليون بس".

وأضاف: "يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فهو يمحو ويثبت بالدعاء فيما لا يسمى بالقضاء المبرم".

على جمعة الأقدار نور الدين برنامج نور الدين القناة الأولى المصرية

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