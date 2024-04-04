هل الله يغير الأقدار بعد كتابتها ؟.. على جمعة يرد

رد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال إحدى الفتيات: هل الدعاء يغير الأقدار، مستشهدة بقول "رفعت الأقلام وجفت الصحف".

وقال "جمعة" خلال برنامج "نور الدين" المُذاع على القناة الأولى المصرية: اللي مكتوب في الكتاب إن ربنا يرزقك مثلًا بمليون جنيه وإنتي عاوزة 2 مليون فتدعي، الكتاب مكتوب بلونين أسود وأحمر، الأحمر يتغير إلى أسود بالدعاء، لو مدعيتيش مش هيتغير ويرزقك بالمليون بس".

وأضاف: "يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فهو يمحو ويثبت بالدعاء فيما لا يسمى بالقضاء المبرم".