أسباب تعطل بعض منصات "ميتا" بعدة مناطق حول العالم

أفادت صحيفة ديلي نيوز البريطانية، اليوم الأربعاء، بتعطل مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا Instagram وWhatsApp وFacebook يصيب آلاف المستخدمين حول العالم بسبب مشكلات تتعلق بأدوات شفافية إعلانات الشركة.

وأبلغ المستخدمون عن حزنهم لأن الوصول إلى التطبيقات المفضلة أصبح غير متصل بالإنترنت مؤقتًا، وأفاد موقع DownDetector أن شبكة مواقع Meta توقفت عن العمل.

توقف مجموعة ثلاثية عن المستخدمين في جميع أنحاء العالم



وتوقفت مجموعة ثلاثية من مواقع التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة Meta، Instagram وFacebook وWhatsApp، عن المستخدمين في جميع أنحاء العالم بعد ظهر الأربعاء، مما ترك الآلاف منفصلين عن العائلة والأصدقاء والميمات وخلاصات المؤثرين المفضلين لديهم.

أفاد متحدث باسم شركة Meta Platforms Inc، أن "الاضطرابات الكبيرة" في أدوات شفافية الإعلانات كانت وراء انقطاع الخدمة.

الشركة، بحسب صفحة الحالة الخاصة بها، اتجهت للعمل على معالجة المشكلة خلال لحظات من الشكاوى الأولى.

وفقًا لموقع DownDetector، وهو موقع ويب يراقب مثل هذه الانقطاعات، بدأت التقارير عن المشكلات على المنصات في الظهور لأول مرة في حوالي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش (14:00 بالتوقيت الشرقي).

اعتبارًا من الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش (15:30 بالتوقيت الشرقي)، يبدو أن الخدمة قد عادت إلى حد كبير لفيسبوك وواتساب، ولكن ليس إنستجرام.

ولقد أنفق أغنى أثرياء العالم على نحو متزايد مئات الملايين من الدولارات على تأمين مجمعات تحت الأرض، وجزر خاصة، و"شقق سكنية" (للأثرياء فقط). بعض النخب تدفع ثمن "التأشيرات الذهبية" لدول منعزلة مثل نيوزيلندا، ولكن إليكم كيف يستعد أثرياء العالم للأسوأ، وكيف يمكن لبقيتنا أن ينجزوا "الاستعداد ليوم القيامة" بميزانية محدودة.

وسجل Instagram آلاف الشكاوى خلال النصف الساعة الأولى من انقطاع الخدمة، بما يزيد عن 3100 شكوى، لكن خدمة المراسلة WhatsApp تلقت معظم الشكاوى، حيث قامت بمسح أكثر من 10000 بلاغ في نفس الفترة الزمنية.

كانت الشكاوى المتعلقة بخدمة فيسبوك محدودة نسبيًا مع 714 بلاغًا فقط بناءً على الإشعار الأول من Down Detector، وبلغت ذروتها عند حوالي 1800 قبل البدء في حل مستخدمي النظام الأساسي.

يبدو أن مستخدمي برنامج سطح المكتب الخاص بفيسبوك في منطقتي دالاس وهيوستن بتكساس هم من بين الأكثر تضررَا، بناءً على تتبع الموقع للشكاوى والتقارير.

تتعلق غالبية الشكاوى المتعلقة بـ WhatsApp (69 بالمائة) وInstagram (58 بالمائة) بإصدارات تطبيقات الهاتف المحمول لهذه المنصات الاجتماعية.

وأظهرت خريطة حرارية لشكاوى المستخدمين خلال الساعة والنصف الماضية، كما تم تجميعها بواسطة DownDetector، مجموعات من الانقطاعات المبلغ عنها لـ Instagram، الموجودة في جميع أنحاء نيويورك؛ لوس أنجلوس؛ وشيكاغو.

توافد العديد من المستخدمين على جهاز X الخاص بـ Elon Musk لمعرفة ما إذا كان الآخرون يواجهون مشكلات.

وفي منشور إلى X، قال الحساب الرسمي لـ Meta's WhatsApp: "نحن نعلم أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوقت الحالي، ونحن نعمل على إعادة الأمور إلى 100 بالمائة للجميع في أسرع وقت ممكن".

وقال المستخدمون في الغالب إنهم غير قادرين على إرسال الرسائل، لكن آخرين أفادوا بعدم قدرتهم على استقبالها، حتى أن بعض المستخدمين أعلنوا أنهم لا يستطيعون الوصول إلى التطبيقات على الإطلاق.