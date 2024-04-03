رئيس الوزراء الأردنى يهنئ نظيره الفلسطينى بتشكيل الحكومة الجديدة

في اتصال هاتفي، هنأ رئيس الوزراء الأردني د. بشر الخصاونة نظيره الفلسطيني د. محمد مصطفى، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، متمنيا التوفيق والنجاح في مهامه لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق والقضية الفلسطينية، ومواصلة السعي في مسيرة تجسيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على ترابه الوطني.

الرئيس الخصاونة ثمن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات، والمكانة الخاصة لدولة فلسطين وشعبها الشقيق في وجدان جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وأبناء الشعب الأردني.

وأكد الخصاونة على الموقف الأردني، بقيادة الملك، الداعم والمساند للحقوق الفلسطينية المشروعة وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى جهود الملك المستمرة والموصولة من أجل الوقف الفوري والمستدام للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين بشكل مستدام وكاف.

من جهته أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن بالغ الشكر والتقدير لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المشرفة لدعم القضية الفلسطينية والسعي لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والحرص المشترك على تمتينها وتعزيزها.