الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسى حوّل توشكى لأرض خضراء (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المصريين يعيشون على شريط 6%، متابعًا: "كلنا قاعدين أمام نهر النيل".

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي": "عندنا الصحراء الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة مصر بدأ في زراعة الصحراء بمعنى الكلام بتمويل ضخم".

وتابع: "كنا في توشكى منذ أكثر من 4 أشهر وذهبنا مع الرئيس الدلتا الجديدة ومستقبل مصر عدة مرات، والفرافرة وسيناء والمراشدة".

واستكمل: "توشكى كانت صحراء أصبحت أرضًا خضراء، والرئيس تدخل في منتهى القوة لتحويلها لأرض خضراء، زراعات ومياه، وأنها ومساحات هائلة ومئات الشركات والعمالة تعمل هناك ولسة أمامها شغل كتير جدًا".

وأكد أن الرئيس حرص على الأمن الغذائي للمصريين وحوّل توشكى إلى أرض خضراء، وما زال العمل جاريًا هناك.

أحمد موسى الرئيس السيسي توشكى أرض توشكى زراعة توشكى

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