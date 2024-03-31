الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

المعارضة التركية تتجه إلى الفوز في الانتخابات البلدية بإسطنبول وأنقرة

الانتخابات البلدية
الانتخابات البلدية بإسطنبول

تواصل المعارضة التركية توسيع الفارق لصالحها في كل من اسطنبول وأنقرة، إثر الانتخابات البلدية التي جرت الأحد، بحسب نتائج جزئية نشرتها وسائل الإعلام الرسمية.

وبعد فرز أكثر من 71 في المئة من صناديق الاقتراع، نال رئيس بلدية اسطنبول المنتهية ولايته أكرم إمام اوغلو 50،44 في المئة من الأصوات مقابل 40،9 في المئة لمنافسه. وفي أنقرة، يتصدر رئيس البلدية منصور يافاس النتائج ب58،6 في المئة من الأصوات مقابل 33،5 في المئة لمنافسه بعد فرز 46،4 في المئة من الصناديق.

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