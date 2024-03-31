الفنان شريف خير الله يروى أصعب أزمة مر بها: مكنتش لاقى أصرف على ولادى.. وربنا كرمنى بـ"الاختيار"

شريف خير الله: تعرضت لحادث سير صعب والناس افتكرتني توفيت

روى الفنان شريف خير الله تفاصيل عدة مواقف إنسانية مر بها وأثرت فيه بشكل كبير.

وقال خير الله خلال استضافته ببرنامج "كلم ربنا.. مع أحمد الخطيب" على الراديو ٩٠٩٠ إنه تعرض لحادث سيارة صعب من عدة سنوات مضيفًا: علاجي استغرق شهورا.. واختفيت عن الأنظار لدرجة كتابة أخبار على المواقع والصحف بأني تُوفيت وكانت السويشيال ميديا بتترحم عليا، لدرجة أن أحد الأصدقاء شافني صدفة اتخض إني لسه عايش.



وكشف خير الله عن تفاصيل أزمة مرض والده التي أثرت على عمله، وقال: تركت الشغل ومكنش عندي اللى أصرف بيه على أولادي وبنام بالليل وأنا بعيط بالدموع، لكن كان عندي ثقة تامة أن ربنا مش هيسيبني.. وكنت بكلمه أقوله أنت الرزاق.. خليك جنبي.. فك لى ضيفتي.. وفجأة وصلني اتصال من جهة عمل عشان أتعاقد على مسلسل كبير جدًا، وعمل فني مهم هو (الاختيار).. مكنتش مصدق نفسي.. وقعدت أقول الحمد لله وسجدت لربنا سجدة شكر.. وأدركت بالفعل أن ربنا جنبي وكان سامعني".

وأشاد الفنان شريف خير الله ببرنامج "كلم ربنا"، قائلا: برنامج "كلم ربنا" فكرة مهمة للناس علشان يتعرفوا على تجارب بعض ويشوفوا أد إيه ربنا بيقف مع الناس ويسترها معاهم وينجيهم.