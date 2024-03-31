تفحم 5 آلاف كتكوت.. حريق هائل في مزرعة دواجن بأكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب في مزرعة دواجن بسبب ماس كهربائي، وتسببت النيران في نفوق 5 آلاف كتكوت دون خسائر بشرية.

البداية عندما تلقت قوات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من الأهالي بوجود حريق نشب في إحدى مزارع الدواجن بمنطقة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وتمت السيطرة على الحريق الذى أسفر عن نفوق 5000 كتكوت وحدوث تلفيات بالغة في المزرعة دون وقوع خسائر في الأرواح، وتواصل أجهزة الحماية المدنية إجراء عمليات التبريد وعمل تقرير مفصل حول الحادث وتحرير المحاضر اللازمة.

كشفت التحريات الأوّلية أن ماسًا كهربائيًا وراء حريق المزرعة وتفحّم محتوياتها بالكامل ونفوق 5000 كتكوت في منطقة السادس من أكتوبر بالجيزة.