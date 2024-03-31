حبيب غلوم: لا انتظر مالًا من الفن.. وعاتبت فنانا زميلا عمل مسلسلا "تافها" (فيديو)

قال الفنان الإماراتي حبيب غلوم، إنه لا ينتظر مالًا من الفن، مشيرًا إلى أنه عندما تكلمه أي جهة رسمية لعمل اجتماعي أو حكومي لا يمكن أن يطلب مليمًا واحدًا.

وأضاف "غلوم"، خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "هذا دوري في المجتمع، الأعمال الخاصة والإعلانات تمام دي حاجة تجارية، لكن الدفاع عن البلد والثقافة والثوابت التي تربينا عليها أمر مهم جدًا، لا أتصور أن أطلب أموالًا كفنان سيكون هناك ازدواجية في الشخصية".

حبيب غلوم: لا يجب أن يكون المردود المادي هو الأساس بالنسبة للفنان

وأكد الفنان الإماراتي أنه لا يجب أن يكون المردود المادي هو الأساس بالنسبة للفنان؛ لأن اختياراته وقتها ستكون خاطئة.

وتابع: "على سبيل المثال هناك فنانون يعملون 5 أو 6 مسلسلات في السنة، أنا بعمل مسلسل أو اثنين في السنة، وأنا دقيق في اختياراتي، سواء المسرحية أو التليفزيونية أو الدرامية والسينمائية".

واستكمل: "هناك فنان من الفنانين اشتغل في خيانة وطن وبعد الاهتمام الكبير والتأثير اللي عملناه في المجتمع الناس شوفته في السنة اللي بعديها عامل مسلسل تافه تحت بند الكوميديا، كلمته قولتله متنزلش عن اللي أنت عملته".