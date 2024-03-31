الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حبيب غلوم: لا انتظر مالًا من الفن.. وعاتبت فنانا زميلا عمل مسلسلا "تافها" (فيديو)

حبيب غلوم
حبيب غلوم

قال الفنان الإماراتي حبيب غلوم، إنه لا ينتظر مالًا من الفن، مشيرًا إلى أنه عندما تكلمه أي جهة رسمية لعمل اجتماعي أو حكومي لا يمكن أن يطلب مليمًا واحدًا.

وأضاف "غلوم"، خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "هذا دوري في المجتمع، الأعمال الخاصة والإعلانات تمام دي حاجة تجارية، لكن الدفاع عن البلد والثقافة والثوابت التي تربينا عليها أمر مهم جدًا، لا أتصور أن أطلب أموالًا كفنان سيكون هناك ازدواجية في الشخصية".

حبيب غلوم: لا يجب أن يكون المردود المادي هو الأساس بالنسبة للفنان

وأكد الفنان الإماراتي أنه لا يجب أن يكون المردود المادي هو الأساس بالنسبة للفنان؛ لأن اختياراته وقتها ستكون خاطئة.

وتابع: "على سبيل المثال هناك فنانون يعملون 5 أو 6 مسلسلات في السنة، أنا بعمل مسلسل أو اثنين في السنة، وأنا دقيق في اختياراتي، سواء المسرحية أو التليفزيونية أو الدرامية والسينمائية".

واستكمل: "هناك فنان من الفنانين اشتغل في خيانة وطن وبعد الاهتمام الكبير والتأثير اللي عملناه في المجتمع الناس شوفته في السنة اللي بعديها عامل مسلسل تافه تحت بند الكوميديا، كلمته قولتله متنزلش عن اللي أنت عملته".

حبيب غلوم الفنان حبيب غلوم حبر سري برنامج حبر سري القاهرة والناس

مواد متعلقة

بيومى فؤاد لـ"حبر سرى" بعد أزمته الأخيرة: "أنا بقيت وصمة دلوقتى"

الأكثر قراءة

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تعليق من إدارة بيراميدز على منشطات رمضان صبحي

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

ما مصير رمضان صبحى إذا كانت عينة المنشطات "فاسدة"؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر