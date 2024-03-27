الجامع الأزهر: الإخلاص والصدق من أهم أسباب النصر على الأعداء

عقد الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى الظهر، ودار موضوع اليوم حول الدروس والعبر المستوحاة من معركة بدر الكبرى، بمشاركة الدكتور خلف جلال، الباحث بالجامع الأزهر، والشيخ محمود حمدي عبدالخالق، الواعظ بمنطقة وعظ البحيرة.

قال الدكتور خلف، إن من أهم الدروس المستفادة من معركة بدر، هي أن الدعاء من أعظم أسباب النصر على الأعداء، قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنْ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي َلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾، كما أن الإيمان والعمل الصالح من أعظم أسباب النصر؛ ولذلك وعد الله المؤمنين الصالحين بالنصر في غير آية من كتاب الله، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ﴾.

وأضاف أن التوكل على الله من أعظم الأسباب أيضًا، وهذا ما حدث في غزوة بدر، فإن الصحابة على قلة عددهم وعدتهم مقابل عدوهم، إلا أنهم توكلوا على الله، وقاتلوا فنصرهم الله، لافتًا أن الاختلاف والتنازع من أسباب الفشل والهزيمة أمام العدو، وهذا ما حدث أيضا في غزوة بدر، فإن المشركين قبل بدء القتال حدث بين قادتهم خلاف كان سببًا لضعف العزائم والهمم، وبالتالي إلى الهزيمة.

من جانبه، أوضح الشيخ محمود عبد الخالق، أن الاتحاد والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب النصر على الأعداء ففي غزوة بدر وقف الصحابه رضوان الله عليهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا على قلب رجل واحد فنصرهم الله تبارك وتعالى، أما التفرق والاختلاف فهو سبيل الفشل والخسران قال تعالى( وَأَطِیعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَـٰزَعُوا۟ فَتَفۡشَلُوا۟ وَتَذۡهَبَ رِیحُكُمۡۖ وَٱصۡبِرُوۤا۟ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِینَ).

وذكر أن من الدروس المستفادة من غزوة بدر أن الشيطان يحسن للإنسان المعصية ويزينها له فإذا وقع الإنسان في المعصية تخلى عنه الشيطان وهذا ما حدث في غزوة بدر فإن الشيطان زين لكفرة قريش الخروج لحرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تولى عنهم وتخلى عنهم قال تعالى (وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ)، مضيفا أن من أهم الدروس المستفادة من غزوة بدر أن الإخلاص والصدق من أهم أسباب النصر على الأعداء.



ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: ١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية ٢٠ ركعة يوميا بالقراءات العشر- ٣٠ درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.