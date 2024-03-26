10 مميزات للمسلسل الكارتونى يحيى وكنوز لبناء شخصية طفل عربي واعٍ 

أشادت هالة عودة بمسلسل الأطفال يحيى وكنوز، والذى يوثق أحداثًا تاريخية لبناء شخصية طفل عربي واعٍ ومثقف.

وعددت عودة، فى منشور عبر حسابها على موقع “فيسبوك” 10 مميزات للمسلسل بعد مرور 15 حلقة خلال شهر رمضان المبارك، ووالتى جاءت على النح التالى:

١- الفكرة رائعة وحكاية التاريخ وترسيخ الهوية بأسلوب حديث ومنسق ومناسب للطفل والعصر.

٢- رسم الشخصيات اللي كل شخصية ليها طابع مميز لايق على شكلها.

٣-الاهتمام بتفاصيل كل شخصية فى كل مرحلة عمرية بلغتها، وطريقه كلامها، وأسلوبها، واستخدام لغة الجسد المبهر من حركه العين واليد والحركات المفاجئة والاتزان بين الحركات (فيها هارموني رائع).

٤- الديكور الرائع والمناسب لكل عصر وتفاصيله المبهرة من أول رسمه على الورق ثم تنفيذه فى المشاهد بصورة رائعة ودقيقة.

٥- الألوان واضحة ومنطقية وملائمة لعصر كل مشهد من المشاهد.

٦- الجمل ملائمة للأطفال ومتماشية مع لغة العصر وواقعية جدًا.

٧- اختلاف الصوت بين المواقف ومطابقته للشعور الإنساني فى التأثر والفرح والقلق والإثارة والغضب والإحباط.

٨- الوقت مافيهوش ملل ولا أحداث ملهاش لازمة بل بالعكس إحنا مش عايزينه يخلص.

٩- الكتابة سلسة وجميلة جدا وأسلوب الكاتب متميز وفيه مرونة حلوة أوى بين المشاهد.

١٠- اختيار الأماكن.. والأزمنة المناسبة فى الحكى، وكله كوم والحبكة الدرامية والنقاط الارتكازية اللي بتشدك فى آخر كل حلقة لحلقة بكرة ده كوم تاني.

وأضافت: "حقيقي شابوه لكل واحد ساهم فى العمل العظيم ده، دائما موفقين يارب ودائما سايبين بصمة، وبتساهموا فى بناء شخصيه طفل عربي واعٍ ومثقف.