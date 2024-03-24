الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حاول غسل أمواله.. استجواب متهم بتجارة العملة بتعاملات 2 مليون جنيه

متهم
متهم

كشفت اعترافات المتهم بممارسة نشاط إجرامى متخصص فى تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد عن تفاصيل عملية اتجار المتهم في العملة.

وتبين أن المتهم تربح من تجارة العملة وإجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 2 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.

وتبين قيام المتهم بمحاولة "غسل أموال" متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).

وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجارة العملة تحويلات نقدية غير مشروعة اتجار المتهم في العملة طرق غير شرعية

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