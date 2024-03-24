حورية فرغلي تحسم الجدل حول حقيقة علاقتها بالراحل هيثم أحمد زكي

كشفت الفنانة حورية فرغلي، حقيقة ارتباطها بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، موضحة أنها لم ترتبط به سواء خطوبة أو زواج.

وأكدت حورية فرغلي، خلال لقائها في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها لاتعرف عن هيثم أحمد زكي شيئا من عام 2014، لافتة إلى أن سبب القطيعة بينهما كان بسبب إن الراجل "مد إيده" عليها.

وتابعت: "أنا معرفش خطيبته ليه تطلع وتديني أوامر متكلمش عن هيثم، ده كان بيحبني من قبل ماتتولدي يابنتي".

وواصلت: "كل اللي حصل يتلخص اننا في عام 2011 كنا بنصور "دوران شبرا"، وكنت بتكلم مع المخرج هاني عادل وبسأله عن وفاة مامته هيثم جه من ورايا وشدني من شعري غيرة عليا عشان كان فاكرني بتدلع على المخرج".

واستطردت: "كنت بحبه إنسانيا مش حب الست للراجل، وكلامي عنه إنه وحيد مش ذم ده وصف لحاله، إنه فعلا مكنش عنده أسرة تهتم به وده مكنش ذنبه".

وقالت الفنانة حورية فرغلي إن الفنان هيثم أحمد زكي مات على حبها، متابعة: "حد من الاستايلست المقربين منه قالي إنه لغاية مامات وهو بيحبني، وكلامي مكنش كيد في خطيبته".