علي الهلباوي ونجاة المهدي يحييان ليالي العبور.. والشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح مفاجأة الحفل

يحيي نجم الإنشاد علي الهلباوي والمطربة الشابة نجاة المهدي حفل افتتاح "ليالي العبور" الفنية والثقافية بمدينة العبور، مساء الغد الجمعة ١٢ رمضان بمدينة العبور.

يحضر الحفل نخبة من المثقفين والقيادات التنفيذية ومحبي الفن والثقافة، حيث يقدم الحفل الفنان والاعلامي نور ابو حساب، ويقدم المنشد علي الهلباوي مع فرقته الموسيقية عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغانى الذى يحبها جمهوره منها: "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبى" وغيرها.

وتقدم المطربة الشابة نجاة المهدي مع فرقتها الموسيقية عددا من الأغاني الطربية الأصيلة.

ومفاجأة الحفل الشاعر الكبير ابراهيم عبد الفتاح، أهم كاتب عامية بمصر وصاحب كلمات شكلت الوجدان المصري مع علي الحجار في "لما الشتا دق البيبان" وصاحب التتر الملحمي لمسلسل " جزيرة غمام"، وله العديد من الأغاني التي صدحت كلماتها من حناجر المطربين العرب، وقد استعان بكلمات شعرية له المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلمه «هيّ فوضى» وخالد يوسف في «حين ميسرة» وقدم العديد من أغاني المسلسلات ومنها «ناصر» و«كليوباترا» و«دمي ودموعي وابتسامتي» و«أهل القمة»، وشاعرنا الكبير سيلقي عددا من قصائده الشهيرة.