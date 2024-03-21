"خدوا 2 أو 3 مليار".. الرئيس يوجّه الحكومة بشراء السلع وبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الحكومة بشراء السلع وبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال الرئيس، خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية: "خدوا 2 أو 3 مليار وهاتوا بيها سلع، وتبقى الدولة دخلت تاني.. الدولة هي اللي لازم تقوم بالدور عشان تعمل توازن في السوق، وأنا مش هشكك في ذمة حد، ولا ضمائر ووطنية حد".

وأضاف، موجهاً كلامه لمحتكري السلع: "إنت إزاي هتعمل كده وبعدها هتطلع تحج، بتعمل كده بأي مال.. الأمور ماشية، وعشان أكون منصف معاكوا هيكون التحسن بطيء، ولكن هنكون أحسن بكتير".