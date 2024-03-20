الأهلي على رأس مجموعة والزمالك على رأس الأخر.. قرعة كأس الكؤوس الإفريقية لليد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، عن نتيجة قرعة مرحلة المجموعات لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية نسخة (2023/2024) رجال وسيدات)، وذلك بمشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وشهدت قرعة الرجال، تواجد الأهلي على رأس المجموعة الأولي، رفقة ثنائي الجزائر شبيبة سكيكدة وعين توتة.

بينما يتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة، رفقة - الترجي التونسي، وبي إم سي الكونغولي.

على مستوى السيدات يتواجد النادي الأهلي ممثلا وحيدا، حيث يأتي على رأس المجموعة الأولى، رفقة أول أغسطس الأنجولي، ودي جي إس بي الكونغولي، والأبيار الجزائري.

قرعة كأس الكؤوس الأفريقية 2024 - رجال

المجموعة الأولى: الأهلي - شبيبة سكيكدة (الجزائر) - عين توتة (الجزائر).

المجموعة الثانية: ريد ستار (كوت ديفوار) - أولمبيك عنابة (الجزائر) - كايمان (الكونغو).

المجموعة الثالثة: شبيبة كينشاسا (الكونغو الديمقراطية) - الأبيار (الجزائر) - الشرطة (رواندا).

المجموعة الرابعة: الزمالك (مصر) - الترجي (تونس) - بي إم سي (الكونغو).

قرعة كأس الكؤوس الأفريقية 2024 - سيدات

المجموعة الأولى: الأهلي - أول أغسطس (أنجولا) - دي جي إس بي (الكونغو) - الأبيار (الجزائر).

المجموعة الثانية: بترو أتلتيكو (أنجولا) - أوتوهو (الكونغو) - بورميدس (الجزائر) أبيدجان (كوت ديفوار).