القبض على 3 مسلحين اقتحموا منزل أحد الأشخاص لسرقته بمنية النصر

كشفت أجهزة الأمن بالدقهلية لغز جريمة السطو على منزل بقرية منشأة الجمال التابعة لمركز منية النصر، وإصابة مالكه بطلقات خرطوش متفرقة بالجسم، وتمكنت من القبض على المتهمين.

البداية مع تلقي أجهزة الأمن إخطارا من المستشفى المركزي، باستقباله “سعد حامد، 30 سنة” مصابًا بطلقات خرطوش متفرقة بالجسم، واتهم عددًا من الأشخاص بالتعدي عليه.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن المجني عليه فوجئ في الساعة الثالثة فجرًا بـ3 أشخاص مسلحين يقتحمون منزله عن طريق قص قفل الجراج، بغرض السرقة، وبعدما استشعر وجودهم حاول التصدي لهم، إلا أنهم أطلقوا عليه أعيرة نارية، وأحدثوا إصابته.

وتوصلت جهود المباحث إلى تحديد هوية المتهم الأول، ويدعى إبراهيم م.ر.خ. 29 عامًا، وشهرته إبراهيم ميزانية، مقيم بقرية مصر الجديدة بالجمالية، ومسجل سرقات عامة، وجرى ضبطه أثناء اختبائه لدى أحد أقاربه بقرية بسنديلة دائرة مركز بلقاس.