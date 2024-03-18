الإثنين 18 مارس 2024
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مصر

انطلاق المؤتمر الثالث للأمراض العصبية العضلية بصيدلية الألمانية

فاعليات أعمال المؤتمر
فاعليات أعمال المؤتمر الثالث

 عقد فاعليات أعمال المؤتمر الثالث للأمراض العصبية العضلية بكلية الصيدلة الجامعة الألمانية بالقاهرة، وجاء بدعم الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD وبمشاركة ثلاثية ضمت كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة- قسم الأمراض العصبية بجامعة أولم- وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية طب جامعة عين شمس، بحضور الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية وعدد من أساتذة كلية الصيدلة بالجامعة.

وفى هذا السياق، أوضحت الدكتورة نبيلة حمدي أستاذ علم الأمراض الجزيئي بالكلية والمشرف على فعاليات أعمال المؤتمر المنعقد بأن هذا الملتقى هو الثالث من نوعه، وشارك فيه العديد من الخبراء من أساتذة جامعات من مصر والمانيا وإيطاليا ويهدف  للتباحث معًا حول آخر ما توصل اليه العلم عن مرض التصلب الجانبي الضموري ALS باعتباره أحد الأمراض الذي لم يتوصل الباحثون لتشخيص تفرعاته العديدة، بينما نجحوا في تشخيص وعلاج بعض أفرعه وما زالت الأبحاث متتالية للقضاء عليه نهائيًا، ونوهت الدكتورة نبيلة إلى أن الجامعة أصبحت بمثابة مركز أبحاث في مجال الأمراض العصبية العضلية ونجحت في تكوين مجموعة بحثية لهذا الغرض تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكيمياء الحيوية- التحليل الصيدلي- المعلوماتية الحيوية– قسم الأمراض والطب الجزيئي وبأن الفترة الماضية شهدت إتمام العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجالات مرض التصلب الجانبي الضموري ALS.

ولفتت الدكتورة ناجية فهمي أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية طب جامعة عين شمس أن مرض التصلب الجانبي الضموري ALS يصيب الجهاز العصبي للإنسان ويؤدي لموت الخلايا العصبية المسئولة عن المهارات الحركية في الدماغ أو الحبل الشوكي وبأن المصابين به منتشرون في العديد من دول  العالم، ولكن الإصابة به تختلف في التشخيص من دولة لأخرى؛ نظرًا لتعدد فروعه المرضية إضافة إلى أن الجينات الوراثية قد تلعب دورًا رئيسيًا في الإصابة بجانب أنه يصيب الأشخاص من جميع الفئات العمرية، وأضافت الدكتورة ناجية أنه على هامش اللقاء تمت مناقشة ما تم تطبيقه من التوصيات الصادرة عن الاجتماعين السابقين عام 2019 وعام 2022.

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وفى ختام الاجتماع صدرت عدة توصيات من جانب المشاركين أهمها السعي إلى توسيع قاعدة التعاون العلمى- إنشاء مجموعة بحثية عابرة للحدود تضم خبراء من المانيا وإيطاليا على رأسهم الدكتور البرت لودلف رئيس قسم الأمراض العصبية بجامعة أولم والدكتور جيانكارلو لوجروسينو مدير وحدة الأمراض التنكسية العصبية بجامعة باري بايطاليا، وعدد من رؤساء الأقسام والخبراء في مجال الأمراض العصبية العضلية من الجامعات المصرية تضم- عين شمس- القاهرة- الأزهر – طنطا– المنصورة– أسيوط – معهد ناصر- مركز الطبي العالمي، بحيث يبحثون معًا تأسيس سجل حصرى شخصى لكل مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري، وإحصاء عددهم بمصر مما يسهم في توفير العلاج المناسب لطبيعة كل حالة على حدى وفقًا لـ"الطب الشخصي" إضافة لاتخاذ الإجراءات الوقائية للمرض.

التنكسية العصبية الامراض العصبية جامعة عين جامعة عين شمس التصلب الجانبي الضموري الجهاز العصبى

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