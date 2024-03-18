الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الرباعى المحترف يصل القاهرة خلال ساعات للانضمام لمعسكر المنتخب

معسكر منتخب مصر
معسكر منتخب مصر

ينضم كل من مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني وأحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودي، بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي إلى معسكر منتخب مصر، خلال الساعات المقبلة، من أجل المشاركة في دورة العاصمة الإدارية الودية.

وسينضم اللاعبون الأربعة المحترفين في الخارج، لمعسكر «الفراعنة» بعد انتهاء ارتباطاتهم مع أنديتهم.

كان محمد شريف مهاجم الخليج السعودي وحمدى فتحى لاعب وسط الوكرة القطري، قد وصلا أمس إلى القاهرة للانضمام بالفعل إلى تدريبات المنتخب الوطني استعدادا للبطولة.

وستقام منافسات بطولة كأس العاصمة الإدارية، خلال الفترة ما بين 22 إلى 26 مارس باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وسيواجه منتخب مصر، نظيره النيوزيلندي يوم 22 مارس الجاري في مستهل مشواره بالبطولة، على أن يلعب منتخبا كرواتيا وتونس في المباراة الأخرى.

وسيلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث، المقرر لها يوم 25 مارس، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية المقرر لها يوم 26 من نفس الشهر.

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