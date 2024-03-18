كيف تنجح مصر في جذب الاستثمارات الأوروبية خلال مؤتمر الاستثمار؟

قال الدكتور سامح السيد، العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتبر أمرًا حيويًا لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية، ويمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات والتقنيات الحديثة التي تأتي مع هذه الاستثمارات، إضافةً إلى فتح فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن الاستثمارات الأوروبية تعتبر مصدرًا هامًا لتبادل التكنولوجيا والمعرفة، ويمكن للشركات الأوروبية الرائدة في مجالات مثل التكنولوجيا والصناعة والخدمات المالية نقل خبراتها وتقنياتها المتقدمة إلى مصر، مما يساهم في تحسين القدرات التنافسية للشركات المحلية وتطوير البنية التحتية. وأوضح أن مصر تمتلك خريطة فرص استثمارية كبيرة.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأوروبية يمكن أن تسهم في تعزيز قطاعات محددة في اقتصاد مصر، مثل السياحة والطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة. من خلال تحفيز هذه القطاعات، يمكن توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة الدخل القومي.

وأكد أن الاستثمارات الأوروبية تعد عاملًا مهمًا في تعزيز العلاقات الدولية وتحقيق التكامل الاقتصادي بفضل تبادل الاستثمارات، يمكن تعزيز التعاون بين مصر والدول الأوروبية، وتعميق العلاقات الاقتصادية بينهما، مما يعزز التبادل التجاري ويسهم في تحقيق الازدهار المشترك.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأوروبية يمكن أن تسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر، عندما تقوم الشركات الأوروبية بالاستثمار في مصر، فإنها تساهم في نقل معايير الجودة والكفاءة والحوكمة الرشيدة إلى السوق المحلي، مما يعزز الشفافية ويحفز الابتكار والنمو الاقتصادي.