وزارة الرياضة تستعد لإطلاق القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية

عقب النجاح الكبير لوزارة الشباب والرياضة في تنفيذ فعاليات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية النسخة الأولى والثانية بمشاركة الشباب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لدي كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتوثيق في مختلف الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات بمصر والوطن العربي تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تستعد وزارة الشباب والرياضة لإطلاق النسخة الثالثة من البرنامج تحت عنوان " القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية" بمشاركة شباب الإعلام والاتصال والتوثيق من مختلف كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتوثيق في الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات بدول العالم كافة.

الجدير بالذكر أن القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية ستشهد العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل والزيارات الميدانية المرتبطة بالعمل الإعلامي الشبابي لمساعدة دول العالم وحراكها نحو التنمية المستدامة والشاملة وكذلك دعوة شباب اعلام العالم لاعلاء قيم السلم والتفاهم الدولي والإنسانية من خلال الصناعة الشبابية الإعلامية عبر المتخصصين في مختلف دول العالم، لمد جسور التعاون والتواصل والتلاحم والترابط والتكامل والتناغم بين شباب الإعلام في دول العالم كافة.

والقمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية تنفذها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم المدني من خلال الإدارة العامة لتأهيل الكوادر الشبابية والتعليم المدني بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والإدارة العامة للعلاقات الخارجية والدولية.

وزير الرياضة يبحث استعدادات تنظيم النسخة الأولى من كأس العاصمة الإدارية

والتقى د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة تذكرتي، لبحث استعدادات تنظيم النسخة الأولى من كأس العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم منتخبات "مصر، تونس، كرواتيا ونيوزلاندا"خلال الفترة من (٢٢-٢٦) مارس الجاري.

وخلال اللقاء، تم مناقشة الاستعدادات الخاصة بالبطولة ومنها ملاعب البطولة والتأكد من جاهزية ملاعب البطولة، كما تناول اللقاء مناقشة دخول الجماهير، ومناقشة التنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير الأمن والسلامة للفرق المشاركة والجماهير.

وأكد وزير الشباب حرص الدولة المصرية على تنظيم النسخة الأولى من كأس العاصمة الودية بشكل يليق بمكانة مصر كوجهة رياضية عالمية، مشيرًا إلى أن جميع الترتيبات الخاصة بالبطولة تسير بشكل جيد، معربًا عن ثقته في أن البطولة ستحقق نجاحًا كبيرًا