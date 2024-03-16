سيولة مرورية فى شوارع القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت، سيولة مرورية في حركة السيارات بالشوارع الرئيسية

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

شهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان سيولة مرورية، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت سيولة بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى، فيما شهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

وشهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، فيما شهد أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، سيولة مرورية كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وظهرت سيولة مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، كما ظهر انسياب في حركة السيارات أعلى كوبرى الجامعة.