الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قبل صلاة التراويح.. صاحب قهوة ينهى حياة مندوب مبيعات بمدينة طنطا

جثة
جثة

أمرت نيابة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، بحبس صاحب مقهى بعد طعنة مندوب مبيعات أثناء تدخلة لفض مشاجرة قبل صلاة التراويح بعد قيامة بتناول الطعام عند خالتة بمنطقة نايف عماد التابعة لمركز ثان طنطا بمحافظة الغربية.

 كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية تلقى اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول المدعو اسلام.ال ٣٢ سنة يعمل مندوب مبيعات إلى مستشفى المنشاوى العام مصاب بطعنة نافذة بالقلب وتوفى فى الحال.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد جمعة معاون مباحث قسم ثان طنطا إلى محل الواقعة.

 وكشفت تحريات التى قادها العقيد علاء موسى  مفتش المباحث أن وراء الواقعة صاحب قهوة وأن المجنى علية كان معزوم على الفطار لدى خالتة وفور الانتهاء من الفطار وصلاة العشاء سمع صوت مشاجرة وأن احد اقاربة موجود بالمشاجرة وفور دخولة إلى محل الواقعة بادرة المتهم بطعنة نافذة اودت بحياتة فعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة والتى أمرت بضبط المتهم.

نيابة قسم ثان طنطا مندوب مبيعات لفض مشاجرة صلاة التراويح بمنطقة نايف عماد مستشفى المنشاوي العام

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