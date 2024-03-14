التحالف الوطني.. دعم مشروعات التمكين الاقتصادي لمئات الآلاف من المصريين

دعمت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشروعات التمكين الاقتصادي لمئات الآلاف من المصريين، إذ أن من خلال 7 تدخلات رئيسية يحول بها التحالف الوطني المستفيد من "مستهلك" لـ"منتج".

وتمول مؤسسات التحالف الوطني مشروعات صغيرة منتجة في مختلف محافظات الجمهورية، كما يسهم التحالف الوطني في الدعم الفني والمالي للشباب لتنفيذ المشروعات الناشئة.

يقدم التحالف الوطني مبادرة "مراكب الرزق" لتوفير مراكب صيد مجهزة في مختلف المحافظات، كما يعد مشروعات تربية الدواجن إحدى مشروعات التمكين الاقتصادي للمراة المعيلة.

ويدعم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مشروعات رؤؤس الماشية في المناطق الريفية، علاوة على التوسع في دعم الخرف اليدوية والتراثية عبر مراكز "استدامة" التي يتم إنشاؤها في عدد من المحافظات.

