الاقتصاديون الأورومتوسطيون: وجود نظام عالمي قادرعلى التبؤ بالمخاطر والكوارث

سلطت ريم عيادي، رئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والمستشار الأول لـ"CEPS" بجمعية الاقتصاديين الأورومتوسطيين بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في جلسات “CEPS IDEAS Lab 2024” الذي أقيم في ساحة بروكسل مارس 2024 في جلستين رفيعتي المستوى الضوء على أهمية وجود نظام عالمى قادر على التبؤ بالمخاطر والكوارث العالمية.

وقالت عيادي، في جلسة "نحو سلاسل التوريد المرنة تقييم المخاطر وإعداد الاستجابات"، إنه لتحقيق مرونة سلسلة التوريد في مواجهة النزاعات من الضروري بناء نظام ليس تفاعليًا فحسب بل استباقيًا أيضًا قادرة على توقع الاضطرابات والتكيف معها بخفة الحركة ويتطلب هذا نهجا متعدد الأوجه لتنويع مصادر العرض وطرقه للحد من الاعتماد على أي نقطة فشل منفردة والاستثمار في التكنولوجيا من أجل الرؤية في الوقت الحقيقي والتحليلات التنبؤية وتعزيز العلاقات القوية مع الموردين والشركاء من خلال إدارة المخاطر التعاونية وتضمين المرونة في كل طبقة من سلسلة التوريد، بدءًا من الشراء وحتى التوزيع وفي نهاية المطاف تتعلق المرونة بتحويل التحديات إلى فرص للابتكار والنمو مما يضمن أن سلسلة التوريد لا تنجو فحسب بل تزدهر عند مواجهة الصراع.

وأضافت عيادي، خلال مداخلتها في جلسة "هل ستنجح الشراكات بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا بشأن المواد الخام الحيوية؟"، مارس 2024، أنه في إعادة تعريف الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا بشأن المواد الخام الحيوية والانتقال من الاستخراج إلى التجديد وترسيخ نهج شامل لا يدعم الرخاء الاقتصادي فحسب، بل يدعم أيضًا الحفاظ الحيوي على مناخ كوكبنا والتنوع البيولوجى وتؤكد هذه الرحلة التحويلية نحو ممارسات مستدامة ومتجددة في تحديد مصادر المواد الخام الهامة واستخدامها على الالتزام العالمي المشترك بمستقبل يسير فيه النمو الاقتصادي والإشراف البيئي جنبًا إلى جنب ومن خلال إعطاء الأولوية للعمل المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي، في إطار التعاون المستمر والمستقبلي من الضروري ضمان أن تكون الشراكة بمثابة منارة للحلول المربحة للجانبين - حيث لا يأتي ازدهار الاقتصادات على حساب كوكبنا.

يجب على الاتحاد الأوروبي وأفريقيا معًا صياغة مسار يربط بين حتمية تطوير المواد الخام المهمة والحاجة الملحة لحماية بيئتنا ووضع معيار عالمي لإدارة الموارد المسؤولة والضميرية، التي تعود بالنفع على البشرية جمعاء وتحافظ على العالم الطبيعي للمستقبل أجيال، حسب العيادي.

وتعد جمعية الاقتصاديين الأورومتوسطيين بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كمساهم نشط في المناقشات حيث امتدت مشاركتها إلى ما هو أبعد من مجرد المشاركة حيث قمت بتنظيم 6 حلقات نقاش في مكتب التحالف المتوسطي وانضمت إلى المناقشات ويتألف فريق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في CEPS Ideas Lab 2024 من ريم عيادي، ويجانه فروهشفار، وجورج كريستوبولوس، وإيلينا ستوتس لي.

و يُعد مختبر الأفكار، الذي ينظمه مركز دراسات السياسة الأوروبية – CEPSوهو أحد مراكز الفكر الأكثر استقلالية وسمعةً طيبة في أوروبا، الحدث السنوي الأكثر شهرة حول سياسات الاتحاد الأوروبي.

والهدف من مختبر الأفكار هو توفير منتدى فكري رفيع المستوى للتبادلات المتعلقة بمجموعة واسعة من القضايا الحالية والملحة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي. واستقبل مختبر الأفكار 2024 أكثر من 900 تسجيل وشارك فيه ما يقرب من 700 شخص.

وأتيحت الفرصة لفريق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للمناقشة مع الزوار وتقديم منشورات ومشاريع ومبادرات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حضر فريق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أيضًا المناقشة رفيعة المستوى حول انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في بوزار في مارس 2024.