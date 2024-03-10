الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجيش الأمريكى يجرى خامس عملية إنزال للمساعدات فى غزة خلال شهر

إنزال للمساعدات فى
إنزال للمساعدات فى غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء أمس السبت، تنفيذ خامس عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة هذا الشهر، لتقديم مواد الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الحرب، حيث يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا دمويًا منذ نحو 5 أشهر على قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على موقعها على «إكس»، إن العملية المشتركة تضمنت طائرات من طراز «C-130» تابعة للقوات الجوية الأمريكية وجنودًا من الجيش الأمريكي متخصصين في عملية الإنزال الجوي للإمدادات.

وأسقطت طائرات أمريكية من طراز «C-130» أكثر من 41400 وجبة طعام و23000 زجاجة مياه على شمال غزة، وهي منطقة في أمس الحاجة إلى مواد الإغاثة، مما سيسمح للمدنيين بالوصول إلى هذه المساعدات الحيوية.

وأكدت أن عمليات الإنزال الجوي هذه تعد جزءً من جهد متواصل، كما يستمر التخطيط لمتابعة عمليات الإنزال الجوي للمساعدات.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس الماضي، أنه كلف الجيش بإنشاء رصيف موقت في غزة لإيصال مزيد من المساعدات بحرًا.

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