السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. تركيا تتهم 6 أشخاص بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلى

المخابرات التركي
المخابرات التركي

قال جهاز المخابرات التركي، إن السلطات التركية ألقت القبض على 6 أشخاص ووجهت إليهم تهمًا بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، وفق القاهرة الإخبارية.

وكان جهاز المخابرات التركي احتجز يوم الثلاثاء سبعة أشخاص، بما في ذلك محقق خاص، لبيع معلومات إلى الموساد، وذكر جهاز المخابرات، أمس الجمعة أن ستة منهم رهن الاعتقال وأن واحدًا منهم أُفرج عنه بكفالة، حسب ما ذكرت رويترز.

وأصدرت محكمة تركية في يناير الماضي أمرًا بالقبض على 15 شخصًا وترحيل ثمانية آخرين مشتبه في وجود صلات بينهم وبين الموساد، واستهداف فلسطينيين يعيشون في تركيا، وفي الشهر الماضي، احتجزت تركيا سبعة آخرين مشتبه في بيعهم معلومات إلى الموساد.

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