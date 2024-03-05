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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الزراعة": 274 منفذ "خير مزارعنا" لبيع 200 سلعة بأسعار مخفضة

خير مزارعنا
خير مزارعنا

 قال مستشار وزير الزراعة والمشرف على المعارض والمنافذ سعيد صالح، إن الوزارة افتتحت 274 منفذ بيع لمعرض "خير مزارعنا" على مستوى الجمهورية؛ لتقديم 200 سلعة للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 50%، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له رؤية استباقية عندما تبنى منذ 4 سنوات مبادرة معا لمحاربة الغلاء. 

وأضاف صالح - في مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، على قناة dmc، اليوم الثلاثاء - أنه تم ضخ العديد من السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية للمواطنين بالمعرض والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى ضخ السلع الغذائية من مزارعها إلى المواطنين بطريقة مباشرة.

وأرجع انخفاض أسعار المنتجات الخاصة بالمعرض إلى عدم وجود وسطاء بين الوزارة والمواطن، موضحا أن الوزارة سعت - مؤخرا - إلى زيادة عدد منافذها من 70 إلى 274 على مستوى المحافظات، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة المنافذ القديمة بهدف تقديم الخدمة بشكل حرفي.

مستشار وزير الزراعة المعارض سعيد صالح مستوى الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي مخفضة

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