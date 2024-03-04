د.هشام عطية.. وداع يليق بأكاديمي من طراز فريد (بروفايل)

بعد رحلة عطاء علمي أثرت المكتبة الإعلامية المصرية والعربية؛ رحل عن عالمنا أمس الأحد الموافق 3 مارس الأستاذ الدكتور هشام عطية، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة؛ تاركًا ورائه عشرات البحوث والمقالات العلمية والأنشطة البحثية في تخصص الصحافة ودراسات الإعلام.

في السطور التالية نستعرض قائمة الكتب العلمية التي تركها الأستاذ الدكتور هشام عطية في تخصص الصحافة والدراسات الإعلامية:

"الرجل والمرأة فى صحافة الجريمة".. أبرز مؤلفات هشام عطية

وللدكتور هشام عطية؛ العديد من المؤلفات في تخصص الصحافة على نحو خاص، وفي دراسات الإعلام علي نحو عام؛ منها "فضاءات الإختزال والتنميط: المرأة والرجل فى صحافة الجريمة"، دراسات فى تحليل الخطاب الصحفى"، "التعبيرات السياسية والاجتماعية لشبكة الإنترنت: خطاب المدونات العربية"،" مقدمة فى مناهج البحث الإعلامى"، و" الترجمة الاعلامية"، و"الاتصال الجماهيري: مدخل سسوسيولوجى".

جوائز نالها الاستاذ الدكتور هشام عطية

نال الدكتور هشام عطية العديد من الجوائز عن إسهاماته العلمية؛ منها جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الإجتماعية تخصص صحافة واعـلام لعـام 2011.

- جائزة أفـضل بحـث "المجـال العـام لتقـديم التعبيـرات الـسياسية والاجتماعيـة عن أحداث وقضايا والشئون العامة: دراسـة لخطـاب المـدونات المـصرية " فـى إطـار المـؤتمر الـدولى الأول لكليـة الإعـلام " الاسـرة والإعـلام وتحـديات العصر ( فبراير 2009) كلية الإعلام – جامعة القاهرة ،

- جائزة خدمة المجتمع والبيئة " أطرالأخبار الأكثـر تعليقـا عليهـا فـى مواقـع الـصحف الإليكترونيـة " مـن المـؤتمر العلمـى الثـانى لكليـة الإعـلام بعنـوان "الإعلام واللغة ( مارس 2010 )، كلية الإعلام – جامعة القاهرة.

- المشاركة والإشراف على فريق بحثى من طلاب كلية الإعلام الحاصل علـى جــائزة المركــز الثالــث فــى مــسابقة البحــوث والحــضانات العلميــة لجامعــة القاهرة ( 2008 / 2009 ).

- جـائزة أفــضل بحـث " ســمات وعناصـر صــورة الـذات فــى الخطـاب الــصحفى العربــى: دراســة حالــة لخطــاب جريــدة الحيــاة، " المــؤتمر الــسنوى العاشــر لكليـة الاعـلام "الإعـلام المعاصـر والهويـة العربيـة" ( مـايو 2004)، كليـة الإعلام - جامعة القاهرة ،

- جـائزة مـصطفى أمــين وعلـى أمـين للتفــوق لأول خريجـى قـسم الــصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة، 1990.