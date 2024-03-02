السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يُنيب مساعده لحضور نهائى دورى مراكز الشباب بالبحيرة

نهائي مراكز الشباب
نهائي مراكز الشباب توتال انرجيز

أناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير والمُشرف علي قطاع الشباب، لحضور نهائي مراكز الشباب توتال انرجيز بمحافظة البحيرة، وذلك في نسخة الدوري العاشرة، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتُنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لمراكز الشباب.


وشهد نهائي دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمحافظة البحيرة، فوز مركز شباب كفر قشاش علي فريق ومركز شباب بريم، بهدفين نظيفين ليتوج باللقب ويتأهل إلي النهائيات، بحضورالدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، اللواء محمد بدر سكرتير عام محافظ البحيرة، وسام فاروق مدير الإدارة العامة لمراكز الشباب، والدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.


جدد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تأكيده علي توفير كل الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب، في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع الجمهورية، بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب، من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.


وتأتى أهمية دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس، والدورالهام للدوري في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب، وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.
 

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي؛ وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد «الذراع التدريبية لهيئة الرقابة الإدارية»، ثاني  الدورات التدريبية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، بمشاركة 75 عضوا، بمقر الأكاديمية، وذلك في مجال مكافحة الفساد والحوكمة، بهدف إعداد قيادات شبابية بمهارات مستقبلية ضمن بيئة ابتكارية للمضي نحو فرصٍ جديدة متسلحين بمعطيات وأدوات قيادية تدعم مهاراتهم وخبراتهم المستقبلية.

دوري مراكز الشباب دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمحافظة البحيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور أشرف صبحي نهائي مراكز الشباب توتال انرجيز

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