نائب رئيس "خبراء الضرائب العرب": نهدف لإرساء استخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة الضريبية

قال الدكتور رمضان صديق، نائب رئيس اتحاد خبراء الضرائب العرب، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الأول للاتحاد، الذي انعقد بالقاهرة اليوم السبت تحت عنوان: "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي"، إن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا مهمًا في مواجهة التحديات والصعوبات التي تقابل الإدارات الضريبية والمنظومة الضريبية لعرض الحلول والابتكارات التي تستجيب لهذه التحديات في تعزيز كفاءة الانظمة الضريبية.

وأضاف خلال كلمته، أن المؤتمر يهدف إلى تدارس الجوانب المختلفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة الضريبية وإرساء حوار بنَّاء بين الخبراء والمتخصصين والعلماء في مجال الذكاء الاصطناعي وصانعي السياسات والمتخصصين في مجال المنظومة الضريبية العربية.

وجاء نص كلمة الدكتور رمضان صديق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد خبراء الضرائب العرب، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي": "في عصر يتسم بالتطور التكنولوجي المتسارع، يبرز الذكاء الاصطناعي كعامل رئيسي ومؤثر ليعيد المشهد الاقتصادي العالمي، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في مواجهة التحديات والصعوبات التي تقابل الإدارات الضريبية والمنظومة الضريبية لعرض الحلول والابتكارات التي تستجيب لهذه التحديات في تعزيز كفاءة الأنظمة الضريبية".

ويهدف المؤتمر إلى تدارس الجوانب المختلفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة الضريبية وإرساء حوار بنَّاء بين الخبراء والمتخصصين والعلماء في مجال الذكاء الاصطناعي وصانعي السياسات والمتخصصين في مجال المنظومة الضريبية العربية.

وتتمثل محاور المؤتمر في دراسة التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على التشريعات الضريبية للعمل على تحسين المنظومة الضريبية في الدول العربية والآفاق المستقبلية للذكاء الاصطناعي والفرص والتحديات المستقبلية في مجال المنظومة الضريبية وتبادل الأفكار والمقترحات والمعلومات لأغراض الضرائب في الدول العربية لتلافي الازدواج والتهرب الضريبي والتنسيق لبناء نظام ضريبي عربي متطور أكثر شفافية وإفصاح وعدالة قائم على مبادئ الحوكمة الضريبية وتطوير البحوث والدراسة التي تعمل على تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي لدى الشعوب العربية.