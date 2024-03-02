الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة مساهمتها في جهود تسوية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

أكدت وزارة الخارجية الروسية استعداد روسيا لمواصلة المساهمة في جهود تعزيز التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وأملت أن تسفر محادثات الفصائل في موسكو عن مصالحة فلسطينية، وفقا لـ "روسيا اليوم".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الجمعة، إلى أنه خلال الاجتماع في موسكو، تمكنت الفصائل الفلسطينية لأول مرة من توثيق الاستعداد المشترك لاحترام برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال لافروف: "في البيان الذي تم اعتماده يوم أمس الخميس، خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو، وثقت الفصائل لأول مرة استعدادها لاحترام منهاج عمل (برنامج) منظمة التحرير الفلسطينية. وإذا لم يبق هذا شعارا، فستكون هذه خطوة جيدة إلى الأمام كي يصبحوا متحدين حقا ويتحدثون بنفس اللغة مع العالم الخارجي".

وتستضيف روسيا جولة من الحوار بين الفصائل الفلسطينية في مسعى جديد لتحقيق تقدم في ملف المصالحة الفلسطينية التي تواجه تعثرا منذ 17 عاما.

وربما تكون هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها الفصائل الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023، في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقد بدأت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، يوم الخميس، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع.