أيمن نجاتي: مصر لا تخضع لأي شروط أو اتفاقيات تمس بالأمن القومي المصري

قال أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حجم صفقة رأس الحكمة دليل قطعي على قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب مثل هذه الصفقات الاقتصادية الكبيرة.

تصحيح مسار الاقتصاد المصري

وأكد أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال لقائه ببرنامج “بصراحة” مع الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الأرقام التي أعلن عنها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن مشروع رأس الحكمة دليل أن مصر تسير على المسار الصحيح.

وأضاف: “يجب تعظيم الاستفادة من المبالغ التي ستصل إلى الدولة المصرية من البنك المركزي، كما أنه يجب أيضًا تركيز هذه العملة الصعبة التي ستأتي لمصر من هذه الصفقة على المشروعات الصناعية الإنتاجية التصديرية، لتجنب الوقوع في مثل الأزمة الحالية”.

قوة الاقتصاد

وتابع: "مصر لا تخضع لأي شروط أو اتفاقيات تمس بالأمن القومي المصري، كما أن الاقتصاد الممصري واعد، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي عند الحديث عن سعر الصرف".