"أكسيوس": أمريكا طلبت من إسرائيل توضيحات بشأن حادث قافلة المساعدات فى غزة

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل توضيحات بشأن حادث قافلة المساعدات في غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

جرائم الاحتلال في غزة

وكان قد أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تبحث في تقارير عن مقتل سكان في غزة خلال انتظارهم المساعدات الإنسانية.

وأوضح البيت الأبيض، القصف المتعلق بالمساعدات الغذائية الذي وردت تقارير عنه في غزة يعد حادثًا خطيرًا، مؤكدًا على أهمية توسيع واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال وقف مؤقت محتمل لإطلاق النار.