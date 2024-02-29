مفاجأة وحيدة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي

سيشهد دور الثمانية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي تواجد ناديين فقط لا ينتميان إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ( البريميرليج )، وهما كوفنتري سيتي، وليستر سيتي اللذان ينافسان في بطولة دوري البطولة الإنجليزية (التشامبيونشيب).

كوفنتري سيتي والوصول السهل إلى دور الثمانية

وكان كوفنتري سيتي قد سحق نادي ميدستون يونايتد الذي يلعب في الدوري الوطني الإنجليزي الدرجة الخامسة بخماسية نظيفة ليقصيه من الدور 5.

لا يعد وصول كوفنتري سيتي إلى دور ربع النهائي مفاجأة، فالقرعة خدمته جدا، فمنذ أن بدأ يشارك من الدور 3 لم يصطدم بنادي من البريميرليج، فهو تجاوز تباعا أندية أكسفورد يونايتد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية، وشيفيلد وينزداي الذي ينتمي إلى دوري البطولة الإنجليزية، وأخيرا ميدستون يونايتد.

ليستر سيتي يقصي بورنموث من البريميرليج

على النقيض تماما فإن ليستر سيتي الذي ينافس في دوري البطولة الإنجليزية تأهل إلى دور الثمانية على حساب نادي بورنموث الذي يلعب في البريميرليج إذ فاز عليه بنتيجة هدف دون رد، ولذلك يعد تخطيه هذا الدور مفاجأة.

ليستر سيتي وآخر تخطي للدور 5

وكانت آخر مرة تمكن فيها ليستر سيتي من تخطي الدور 5 في موسم 2020 – 2021 إذ تغلب على نادي برايتون أند هوف ألبيون بنتيجة هدف دون مقابل، وفي هذا الموسم استطاع أن يتوج باللقب.

بورنموث والخروح على يد نادي من خارج البريميرليج

على الجانب الآخر هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاطاحة ببورنموث أمام نادي ينتمي إلى دوري البطولة الإنجليزية، ففي الموسم الماضي خرح على يد نادي بيرنلي لكن من الدور 3 بعد هزيمته بنتيجة كبيرة 2 – 4.

بورنموث والاقصاء من الدور 5

ويرجع آخر اقصاء لبورنموث من الدور 5 إلى موسم 2015 – 2016 حين انهزم على نادي إيفرتون بنتيجة هدفين نظيفين.

نيوكاسل يونايتد يفلت من مفاجأة ثانية

ونادي بلاكبيرن روفرز الذي ينافس في دوري البطولة الإنجليزية كان قريبا جدا من تفجير مفاجأة ثانية إذ خرج على يد نادي نيوكاسل يونايتد بضربات ترجيحية 3 – 4 عقب نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله أما في بقية المواجهات، فلم يصمد نادي لوتون تاون أمام نادي مانشستر سيتي، وخسر بنتيجة ثقيلة 2 – 6.

بقية المواجهات في الدور 5

ونادي تشيلسي تجاوز نادي ليدز يونايتد الذي يلعب في دوري البطولة الإنجليزية بصعوبة شديدة إذ فاز عليه بنتيجة 3 – 2.

ونادي وولفرهامبتون واندررز تخطى برايتون بصعوبة إذ لم يفز عليه بأكثر من هدف نظيف.

ونادي مانشستر يونايتد أقصى نادي نوتينجهام فورست بصعوبة أيضا إذ تحقق بهدف دون رد.

أما نادي ليفربول فقد أطاح بنادي ساوثهامبتون الذي ينتمي إلى دوري البطولة الإنجليزية إثر تغلبه عليه بنتيجة 3 أهداف دون مقابل.

50 % من خارج البريميرليج في الموسم الماضي

إذا كان في الموسم الحالي قد شهد تواجد ناديين فقط من خارج البريميرليح في دور ربع النهائي، فإن في الموسم السابق كان يتواجد 4 أندية يلعبون في الدرجات الأدني أي يمثلون 50 %، وهي نسبة كبيرة جدا منها 3 أندية من دوري البطولة الإنجليزية، وهي بيرنلي، وشيفيلد يونايتد، وبلاكبيرن روفرز، ونادي وحيد ينتمي إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة، وهو جريمسبي تاون.

لكن لم ينجح سوى نادي واحد في الصعود إلى دور قبل النهائي، وهو شيفيلد يونايتد.

فهل يواصل كوفنتري سيتي، وليستر سيتي مغامرتهما في كأس الإتحاد الإنجليزي، ويبلغا دور الأربعة أم يكتفيا بالوصول إلى دور الثمانية؟