حبس 5 فتيات بتهمة ممارسة الدعارة فى أبوالنمرس

أمرت نيابة أبوالنمرس بحبس 5 فتيات، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة ممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل 500 جنيه في الليلة الواحدة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حبس ٥ فتيات بتهمة ممارسة الدعارة مع الرجال في أبوالنمرس

والبداية عندما شنت إدارة مباحث آداب الجيزة حملة أمنية استهدفت ملهى ليليًا غير مرخص و8 كافيهات للتفتيش على المخالفات والأعمال المنافية للآداب، وألقت قوات الشرطة القبض على 5 فتيات ليل بتهمة التحريض على الفسق.

وكشفت تحريات مباحث الآداب بالجيزة عن ممارسة الفتيات الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام ممن يترددون على الكافيهات بعد الاتفاق فيما بينهم على المقابل المادي، وتتقاضى الفتاة مبلغ 500 جنيه في الليلة الواحدة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي اتخذت قرارها المتقدم.