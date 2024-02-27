الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خلاف مع والده.. تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب بحدائق القبة

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، محاكمة شخصين؛ لاتهامهما بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون لجلسة 17 مارس.

كان تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، تفيد تغيب نجلها طالب عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته.

باستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

محاكمة خطف طالب خلافات مالية محكمة جنايات القاهرة

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