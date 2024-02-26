كتاب جديد يكشف سر زواج جو بايدن الطويل

كشف كتاب جديد، سيصدر هذا الأسبوع، من تأليف كاتي روجرز مراسلة "نيويورك تايمز" في البيت الأبيض، السر وراء الزواج الطويل للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتقول كاتي في الكتاب، الذي يسلط الضوء على قصة حب بايدن وزوجته جيل، المتواصلة منذ 47 عامًا، إن "الرئيس الأمريكي مازح معاونيه قائلًا إن سر الزواج الطويل والدائم هو (الجنس الجيد)".

وتصدّر الكتاب، الذي يحمل عنوان "السيدة الأولى - تحول السيدة الأولى الحديثة، من هيلاري كلينتون إلى جيل بايدن"، عاوين الأخبار، لهذا السبب، رغم أن الحديث عن هذا الجزء لم يتجاوز بعض فقرات.

وكتبت روجرز إن "بايدن آثر عدم الترشح للرئاسة في عام 2004، وهو القرار الذي تأكد لمساعديه عندما دخلت جيل بايدن الغرفة وهي ترتدي قميصًا مكتوبًا عليه كلمة (لا)".

وأخبر جو بايدن، البالغ من العمر حاليًا 81 عامًا، مجموعة من المؤيدين في ذلك العام أنه ليس لديه اهتمام كبير بالترشح للرئاسة، وقال: "أفضل أن أكون في المنزل وأمارس الجنس مع زوجتي بينما أطفالي نائمون".

وقالت روجرز، إن هذا التعليق لاقى استهجانًا من المتحدث الرسمي في ذلك الوقت الذي قال إن السيناتور بايدن آنذاك كان "بصراحة يحب زوجته تمامًا".

وأضافت المراسلة: "ربما يكون جو خفف من تصريحاته العلنية عن شؤون غرفة نومه بعد فوزه بالرئاسة، لكنه مازح معاونيه قائلًا إن "الجنس الجيد "هو المفتاح لزواج دائم وسعيد، الأمر الذي أثار استياء زوجته كثيرًا".

ويصف الكتاب الألم الذي عاشه جو بايدن عندما توفيت زوجته الأولى نيليا في حادث سيارة عام 1972 مع ابنتهما نعومي.

وتزوج جو وجيل عام 1977، لكنه تقدم للزواج منها 5 مرات قبل أن تقتنع وتوافق.

وتتابع روجرز في كتابها قائلة إن بايدن قال في المحاولة الخامسة: "لقد كنت صبورًا قدر استطاعتي، لكنّ هذا أثار حنقي، إما أن تقرري الزواج مني أو انتهى كل شيء - سأرحل، لن أطلب ذلك مرة أخرى".