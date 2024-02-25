أستاذ لغة عبرية: إسرائيل مازالت عاجزة عن الوصول لقادة المقاومة

قال د.أحمد فؤاد أنور، أستاذ اللغة العبرية بجامعة الإسكندرية، إنه يمكن استغلال الخلافات الداخلية في إسرائيل حاليًاَ والاستفادة منها قدر المستطاع.

أضاف فؤاد، خلال لقائه ببرنامج “الضفة الأخرى” عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الأصوات المتطرفة أصبحت أغلبية داخل المجتمع الإسرائيلي.

وتابع أن جيش الاحتلال مازال عاجزًا عن الوصول لقادة المقاومة، ويمكن القول أن موقف الدولة المصرية من الحرب الصهيونية على الأشقاء في فلسطين مشرف للغاية، حيث تسير مصر في جميع المسارات السياسية والاستراتيجية والإنسانية لنصرة الشعب الفلسطيني.

شهداء غزة

أفادت "القاهرة الإخبارية" أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت بأن الوضع الصحي شمال قطاع غزة كارثي للغاية ولا يمكن وصفه.

أشار بيان وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن مستشفيات غزة وشمالها بلا وقود وثلاجات الأدوية بلا كهرباء، الأمر الذي يهدد الوضع الصحي في قطاع غزة.