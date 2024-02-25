هذيان الإخوان

يقول أساتذة الطب النفسي ان الطبيب يتأثر بهذيان مرضاه النفسيين، لذلك لابد للطبيب نفسه من علاج بين فترة وأخرى.. وقد تذكرت هذه المعلومة وانا اتابع حالة الهذيان التي اصابت الذباب الالكتروني بعد الإعلان عن تطوير منطقة راس الحكمة، أصيبت هذه الحسابات بحالة يمكن وصفها بالهستيريا جماعية، والهذيان الدائم،والغضب الحيواني،والكذب غير المحدود،والكيد الفاجر..هذيان جماعي يأتي بكلمة من الشرق علي كذبة من الغرب، وشائعة من الشمال علي فرية من الجنوب،تشكيك في البائع،وتشكيك في المشتري،تشكيك في السعر،وتشكيك في الجدوى،وتشكيك في النوايا قبل كل شيء،وجدت نفسي في موضع الطبيب النفسي الذي يتأثر بهذيان مرضاه ويوشك ان يصدقها من كثرة الحاحها وحدتها وتواترها بسرعة علي لسان المرضي..سألت صديقًا لي فقال ان الهذيان هذه المرة له أسباب مركبة،الذباب الالكتروني يعمل لحساب من يدفع،الي جانب حقد الإرهابيين الطبيعي علي مصر،هناك غيرة بين بعض الدول التي تستخدم كتائب الذباب وبعضها البعض،وهناك صدمة لدي البعض من قدرة مصر علي انفاذ ارادتها ورؤيتها وثقة الرئيس في نفسه طوال شهور الأزمة الماضية،وتكتمه الحديدي علي التفاصيل حتي يتم إعلانها.. بشكل عام الذباب الالكتروني ضئيل الشأن دائمًا،تثبت الأيام انه يستخدم بشكل مؤقت مثل المناديل الورقية..ما يهم هو ان هذا الذباب يلعب علي رواسب ثقافية في اذهان المصريين كي يحقق رسالته في التشويه..التشويه هنا يكون لصالح من يدفع،وليس فقط تعبيرا عن الحقد الفطري علي مصر وتمني استمرار ازمتها..لابد ان يعرف الناس ان ما يحدث في راس الحكمة وماهو مخطط في ما يتلوها من أراضي الساحل حتي السلوم تأخر كثيرًا جدًا جدًا، لقد كتب الأستاذ احمد بهاء الدين يطالب بتطوير الساحل الشمالي لمصر منذ عام ١٩٧١،وظل هذا الحلم معطلًا حتي حققته مصر الان وليس في أي وقت اخر..ظل الساحل صحراء تملاها الألغام من العلمين وحتي السلوم،وكنا نناشد العالم ان يزيل لنا الألغام،وفي الجزء المجاور للاسكندرية تم بناء قري فقيرة اهدرت شواطئ مصر ولم تحقق فكرة التنمية السياحية او التنمية الشاملة باي طريقة من الطرق،لذلك فان مشروع راس الحكمة هو اول مشروع تنمية شامل للساحل الشمالي وهو نموذج لما كان يجب عليه ان يكون الساحل الشمالي من الإسكندرية وحتي السلوم،اما لماذا استعنا براس المال الاماراتي فلأن راس المال المحلي عاجز عن توفير مثل هذه التدفقات النقدية الكبيرة وهذا لا يعيبه،كل الاقتصادات الناشئة وغير الناشئة ترحب بالاستثمار الأجنبي لان الادخار لديها لا يمكنها من استغلال كل إمكانات أراضيها..النفط كمصدر للثروة ظاهرة استثنائية،وما يحققها من فوائض مادية امر نادر علي مستوي العالم،هذه الفوائض من الطبيعي ان توجه للاستثمار خارج الدول النفطية التي تعاني من قلة عدد السكان والطبيعة الجغرافية المحددة..لذلك من الطبيعي والمنطقي والمربح ايضًا ان تتوجه دول شقيقة مثل الإمارات،وقطر،والسعودية للاستثمار في هذا الساحل الذي لا شبيه له في العالم..ببساطة لأن لديها فوائض في صناديقها السيادية تريد استثمارها ولن تجد بلدا مثل مصر يتجاور فيه الاستقرار السياسي مع السوق الواسع مع الايدي العاملة الماهرة مع الطبيعة الخلابة كي تستثمر فيه، لكن اكثر الأكاذيب سماجة وجهلًا هي تلك التي ترددها كتائب الذباب مستخدمة المثل السائر (عواد باع ارضه )وهي اغنية كانت تذاع في مسلسل إذاعي شهير الفه الاديب الكبير عبد الرحمن الخميسى،ضمن موجة الاهتمام بعوالم القرية والسير الشعبية الفلاحية في ستينات القرن الماضي، الحقيقة ان هذا المثل السمج لا يفرق بين الماضي والحاضر،او بين النظام الاقتصادي (الاقطاعي )وهو المرحلة الاولي من مراحل التطور الاقتصادي،وبين نظام (مابعد الانسان )او (عصر الذكاء الصناعي )وهو المرحلة الخامسة من مراحل التطور الاقتصادي التي يعيشها العالم بالفعل..كارثة ان يكون العالم كله في الفرقة الخامسة ونحن مازلنا نرسب في الفرقة الاولي..في النظام الزراعي تكون الأرض الزراعية هي أداة الإنتاج الوحيدة،وعندما يفرط فيها صاحبها ويجلس دون عمل،فهو يستحق الإدانة والتجريس والزفة..لكن هذا كان حال العالم حتي القرن السادس عشر وحال مصر حتي القرن الثامن عشر،ولكن لان نهضتنا لم تكتمل فمازلنا نفكر بعقلية النظام الزراعي.في الفرقة الخامسة من كلية الاقتصاد في العالم يستطيع (عواد )ان يبيع ارضه ويشتري بدلا منها مصنعا للسيارات الكهربائية،ثم يبيعه في البورصة ويشتري منصة (اكس )مثلا،ثم يبيع اسهم (اكس )،ويشتري اسهما في (استون فيلا )او (ليفربول )ولا يعتبر عواد في كل هذه العمليات الرابحة مفرطًا او خائنا الا لدي المتخلفين عقليا والنصابين سياسيًا الذين يؤجرون حساباتهم علي السوشيال ميديا لمن يدفع...احترس من النصابين !