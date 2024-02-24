السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز

الكرازة

تعرف على الأساقفة المرشحين لإيبارشيتي نجع حمادي والمنصورة

جريدة الدستور

كشفت مصادر كنسية عن ترشيحات الأساقفة الجدد الذين سيتم سيامتهم بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقب إنتهاء جلسات المجمع المقدس.

وجاءت من بين هذه الترشيحات الراهب القمص إفرايم السريانى مرشحًا لإيبارشية لنجع حمادى، بعد خلو الإيبارشية عقب الأنبا كيرلس الأسقف السابق للإيبارشية.

وقالت المصادر في تصريح لـ"الدستور" إنه تم ترشيح الأنبا اكسيوس أسقفا لإيبارشية المنصورة، عقب خلو كرسي الإيبارشية بعد رحيل الأنبا داود الأسقف السابق.

موعد سيامات الأساقفة الجدد:

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عشية سيامات الأساقفة الجدد 
الرسامة يوم السبت الموافق 9 مارس، أما قداس السيامة سيكون يوم 10 مارس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
 

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