آخر قصايدك إيه

يمكن تفتح وردة ع الأسفلت

أو يطلعوا قمرين لحظة ما تشرق شمس

أشبك عينيا في أبجديتها

عرفت ديتها

حاكتبها وأرفع كفني ع الكفين

وف نن عين الإبرة حاشبك عين

وأرفي حواية صدرها

في الحلم

كانت واقفة بنت بتشبهك

خطفت قميصي ولوحت بالورد

كشفت عن النهدين

وف نن عين الإبرة شبكت عين

يا ريتني كنت شبكتها

عديت من الهاء اللي نايمة وحدها ع السطر

ولعت صف من الشموع

صفين

تلاتة

أربعة

مدى

"الجملة دي مترددة حاكتبها تاني"

ولعت صف من الشموع

وخلعت بدني من الهدوم

كانت عنيكي خليج نبيت

عديت/غرقت

لمحت مركب من ورق

ركبت

ورقصت لما اتورموا القدمين

وف رجلي

عين السمكة كانت عين

يا ريتني كنت حرقتها

آخر قصيدة كتبتها

ماكتبتهاش

ماشي بألملم ضلها

يمكن تسرسب ضيها بين عتمتين

أو تبتسملي في آخر الفنجان

يمكن عجوزة بتفرك النسيان

أو شاي برد على زهرة البستان

أو بكر عانس نايمة بالفستان

واحدة وحيدة زي خيمة ف صحرا

دقيت بيبان العرافين والسحرا

في كل مرة تمر مرة الإجابة

آخر قصايدك إيه؟

شابت في ضل البيوت

باشت في بال السكوت

واتدحرجت م القلعة سكنت تابوت

كان اسمه بيت في الإمام

مزعت كفني وهمت في الشارع

القهوجي خالي

والقهوة صدر أمي

وأنتي البريئة براءة النعناع

وقريبة قرب الضي للنني

أبقي اكتبي عني

سطرين في صفحة معطرة بروحك

وابقي ابدري ورودك على بدني

ماتسبليش عيني

وما تزرعيش صبار على قبري

ابقي ازرعي صوتك يونسني

وفوتيلي ضلك ع الطريق

وحطي شالك ع الشجر

لحظة مايكمل في السما قمر

وف كل حين للملح زوريني

وابقي ارسمي عنيكي بعصير التوت

وباسمك أتحني

وغني

قد ما تقدري غني

وابقي اكتبي عني:

ما كانتش خطوة قدمي اللي بتنخر في السكوت

للدم صوت

وأنا صوتي دمي

أوله اسمك

ونهايته موت.