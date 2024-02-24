"المنشآت الفندقية": التدفق السياحى بعد صفقة رأس الحكمة سيتجاوز 8 ملايين سائح

قال رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إنه لا يخقى على أحد أن ما شهدناه أمس من صفقة "رأس الحكمة" يعد أكبر صفقة استثمارية عقارية سياحية في تاريخ مصر المعاصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي"، أن الدولة المصرية بقيادتها بذلت مجهودا كبيرا لإتمام هذه الصفقة، مشيرا إلى أن مصر مسوقة نفسها بأماكنها وشواطئها، بمنتجعاتها وبطقسها المتميز.

وتابع: "المستثمر الإماراتي لن يضخ كل تلك المليارات دون وجود خطة تسويقية مسبقة، يعلم تمام العلم أنها ستدر عليه الكثير من الأرباح".

وأكد "فايز" أن الدولة كانت تهدف من خلال تلك الصفقة الاستثمارية لاستيطان أكثر من 3 ملايين ونصف المليون مواطن على الساحل الشمالي، بحيث لا يكون العمل فقط خلال شهور الصيف، ما يعمل على وجود تنيمة مستدامة في الساحل الشمالي.

وأوضح عضو غرفة المنشآت الفندقية أنه من المستهدف أن يصل التدفق السياحي ويتجاوز أيضا 8 ملايين سائح.