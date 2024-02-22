الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جمال شعبان ينعى هانى الناظر بكلمات مؤثرة

هاني الناظر
هاني الناظر

نعى الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، الطبيب الراحل الدكتور هاني الناظر، الذي وفاته المنية، اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وقال “شعبان”، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت الإنسانية وفقدت مصر إنسانا رحيما وقلبا رقيقا وعالما كبيرا جبر بخواطر الناس كثيرا دكتور هاني الناظر في ذمة الله.

وتابع: يا رب تقبله شهيدا.. من فضلكم ادعوا له بالرحمات.

كان قد أعلن الدكتور محمد الناظر، عن وفاة والده الدكتور هاني الناظر.

وكتب محمد الناظر، فى منشور عبر حسابه الرسمي بفيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس 22 - 2 - 2024 في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".

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